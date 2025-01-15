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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه حرقا في منشأة القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثمان عامل لقي مصرعه في حريق نشب داخل غرفة خوص خلال إشعال النيران للتدفئة داخل أرض زراعية بدائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل غرفة خوص في أرض زراعية بنطاق المركز.


 خلال وقت قصير انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومين بـ 2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.

وعقب السيطرة على حريق عثر على جثة عامل متفحما، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أثناء قيامه بإشعال النيران للتدفئة غافله النعاس ما أدى إلى نشوب الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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