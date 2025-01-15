التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع شاب بالقاهرة الجديدة

واصلت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ومتوفى ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية