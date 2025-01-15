الليلة.. الأهلي يتحدى دفاعات الجونة وعينه على الانفراد بالصدارة

يخوض في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراته في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام فريق الجونة، محملا بدفعة معنوية كبيرة بعدما صعد رسميا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال إ فريقيا بعد الفوز على فريق استاد أبيدجان في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة التي يحتلها بالتساوي مع فريق سيراميكا كليوباترا ولكل منهما 15 نقطة، في الوقت الذي خاض فيه سيراميكا عدد مباريات أكثر بواحدة من القلعة الحمراء.

كولر شدد على اللاعبين ضرورة الفوز في تلك المباراة من أجل مواصلة التقدم في البطولة المحلية، التي تقام بشكل مختلف هذا الموسم، وأكد على لاعبيه ضرورة استغلال الدور الأول في توسيع الفارق عن أقرب المنافسين، لا سيما أن الدور الثاني هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من الدور الأول، لأنه سيواجه أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وهي الأندية الأقوى في الدوري، وبالتالي فإن تجميع النقاط في الدور الأول سيكون مهما للغاية للابتعاد عن المشاكل والعقد المتوقعة في الدور الثاني.

تعليمات كولر

وعقد المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين شرح لهم طريقة اللعب أمام فريق الجونة، الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، وبالطبع سنلعب بطريقة دفاعية معقدة مع المدير الفني علاء عبد العال الذي يميل إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى المرمى، وشرح كولر للاعبين خلال تلك المحاضرة كيفية اختراق دفاعات الجونة، لأن لاعبي الخصم سيخوضون تلك المباراة بدوافع مختلفة لأنهم يلعبون أمام بطل أفريقيا وكل لاعب سيقاتل من أجل إبراز إمكاناته وإخراج أفضل ما لديه في المباراة التي يشاهدها الملايين.

ووجه كولر تحذيرات شديد اللهجة إلى المدافعين بضرورة اليقظة في تلك المباراة وعدم استقبال أي أهداف قد تصعب المهمة على الفريق، وحذرهم أيضا من مفاجآت فريق الجونة في تلك المباراة، وأشار إلى أن احترام الخصم هو أولى خطوات اقتناص النقاط الثلاث وضرورة اللعب بكل جدية من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة.

وانفرد كولر بأجنحة الأهلي الهجومية وطلب منهم التركيز في قادم المباريات بشكل عام وليس مباراة الجونة فقط، لأن الموسم دخل في مرحلة الجد، والإخفاق سيكون له ثمنه في قادم المباريات سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال أفريقيا الذي اقتنص فيه نادي القرن تذكرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهي المرحلة الإقصائية التي لا يوجد فيها تعويض، فالإخفاق يعني وداع البطولة.

وتعهد اللاعبون فيما بينهم على بذل أقصى لديهم في الفترة المقبلة، لضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات، وتحقيق الأهداف المنشودة، وإسعاد الجماهير الحمراء، لأن كل لاعب يرغب في كتابة تاريخ جديد لنفسه وناديه، من خلال الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم والاستمرار للموسم المقبل، من أجل ضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.