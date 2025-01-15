دراسة: المصابون بمتلازمة حساسية الصوت يميلون إلى كبت مشاعرهم السلبية

الأربعاء 15/يناير/2025 - 08:26 ص

يشعر أغلب الأشخاص بالانزعاج عند سماع صوت حك الأظافر على السبورة، ولكن بالنسبة للأفراد الذين يعانون من متلازمة حساسية الصوت، قد تتسبب أصوات شائعة أخرى، مثل الشرب أو المضغ أو الشخير أو التنفس، بردود فعل شديدة مماثلة. تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن هذه المتلازمة أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا، كما أظهر بحث أوروبي نشر في sciencealert حيث وجد علاقة جينية تربطها بالقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

تحليل الجينات للكشف عن العلاقة النفسية:

قام طبيب النفس ديرك سميت وفريقه بتحليل بيانات من قواعد بيانات جينية شملت “اتحاد الجينوم النفسي”، و”البنك الحيوي البريطاني”، و”23andMe”. وتوصلوا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة حساسية الصوت يمتلكون جينات مرتبطة باضطرابات نفسية، مثل القلق والاكتئاب. ووجد الفريق علاقة مماثلة لدى مرضى طنين الأذن، حيث تبين أن الأشخاص الذين يعانون من طنين حاد ودائم هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية.



الارتباط الجيني مع اضطراب ما بعد الصدمة:

أوضح سميت أن هناك تداخلًا بين الجينات المرتبطة بمتلازمة حساسية الصوت والجينات المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة، مما يشير إلى وجود نظام عصبي مشترك يؤثر على كلا الحالتين. ويفترض الفريق أن العلاجات المستخدمة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة قد تكون فعالة أيضًا في علاج متلازمة حساسية الصوت.



الجوانب النفسية والشخصية المرتبطة بالحالة:

أظهرت الدراسات أن المصابين بمتلازمة حساسية الصوت يميلون إلى كبت مشاعرهم السلبية، مثل القلق والشعور بالذنب والعصابية، بدلاً من التعبير عنها. وأكدت أبحاث الفريق التي نشرت في عام 2023 هذا الارتباط. كما بيّنت الدراسة أن استجابة المصابين للأصوات المثيرة تتراوح بين الإزعاج البسيط والضيق الذي يعطل حياتهم اليومية.

علاقة متلازمة حساسية الصوت باضطراب طيف التوحد:

من المثير للدهشة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد كانوا أقل عرضة للإصابة بمتلازمة حساسية الصوت، رغم أنهم غالبًا ما يظهرون حساسية أكبر للأصوات. وخلص الباحثون إلى أن المتلازمة واضطراب طيف التوحد يعتبران اضطرابين مستقلين نسبيًا من الناحية الجينية، مما يعزز الفرضية بوجود أشكال مختلفة من المتلازمة تتأثر بالسمات الشخصية وطبيعة التكيف مع الغضب والمشاعر السلبية.

محدودية الدراسة ومجالات البحث المستقبلية:

أشار الباحثون إلى أن بيانات الدراسة اعتمدت على عينات أوروبية بشكل أساسي، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على مجموعات سكانية أخرى. كما أن المتلازمة لم تُشخَّص طبيًا لدى المشاركين، بل كانت بناءً على تقارير ذاتية، مما قد يؤثر على دقة النتائج. ومع ذلك، تسلط الدراسة الضوء على مجالات بحثية جديدة قد تكشف عن الآلية البيولوجية وراء متلازمة حساسية الصوت.