سقوط عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من داخل شقق سكنية بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة الكابلات الكهربائية من داخل الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من داخل شقته.

وبالانتقال وعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناه وتبين انهما عاطلين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهمان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى مماثلة من داخل إحدى الشقق السكنية، بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.