ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من داخل شقق سكنية بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة الكابلات الكهربائية من داخل الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من داخل شقته.

وبالانتقال وعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناه وتبين انهما عاطلين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهمان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى مماثلة من داخل إحدى الشقق السكنية، بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن 15 مايو الأجهزة الأمنية سرقة الكابلات مدينة 15مايو ضبط المتهمين النيابة العامة