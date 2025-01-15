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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا.. وفاة 11 شخصا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

الإسعاف في تركيا
الإسعاف في تركيا
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ذكرت وكالة الأناضول التركية أن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر تناولهم كحولا مغشوشا.

وأشارت الوكالة إلى أن 38 شخصا دخلوا إلى المستشفى، بسبب شكاوي من تناول كحول "مغشوش"، وتوفي منهم 11 شخصا.

ومن جهتها أفادت القنصلية الأوزبيكية أن من بين الموتى، 5 مواطنين أوزبيكيين، استهلكوا منتجا مقلدا تم شراؤه في منطقة أكساراي بإسطنبول.

يذكر أن حوادث التسمم بالكحول انتشرت في إسطنبول منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث توفي ما لا يقل عن 37 شخصا حتى أوائل يناير الجاري، وعلى إثر ذلك أعتقلت الشرطة التركية قرابة 37 شخصا يشتبه في تورطهم في إنتاج وبيع وتوزيع المشروبات الروحية المقلدة.

ولفتت السلطات التركية إلى أنها صادرت أكثر من 287 طنا من المشروبات الكحولية المقلدة في إطار عمليات تفتيش في أكثر من ألف متجر ومنشأة.

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