بكين توضح للاتحاد الأوروبي جوهر موقفها من النزاع في أوكرانيا

صرح الرئيس الصيني شي جين بينج خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بأن موقف الصين من الصراع في أوكرانيا يتمثل في دعم مفاوضات السلام.

وجرت المكالمة الهاتفية بين شي وكوستا، الثلاثاء وتناولت، بين أمور أخرى، ملف النزاع في أوكرانيا.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن "شي جين بينج أوضح الموقف المبدئي للصين الذي يتمثل في دعم المصالحة والمفاوضات".

وفي فبراير 2023، نشرت السلطات الصينية وثيقة بشأن موقفها من تسوية الصراع بين موسكو وكييف، تضمنت 12 بندا، بينها دعوات لوقف إطلاق النار واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وأكدت بكين مرارا أنها تقف مع عقد مؤتمر سلام دولي عادل لتسوية الأزمة الأوكرانية، تحظى بقبول كل من روسيا وأوكرانيا، مع مناقشة متساوية وعادلة لجميع خطط السلام.

وفي معرض المكالمة أكد شي لكوستا أن الصين "تنظر دائما إلى أوروبا باعتبارها قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب، وتدعم التكامل الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي"

وأشار الزعيم الصيني إلى أنه "لا توجد صراعات جوهرية في المصالح أو تناقضات جيوسياسية بين الصين والاتحاد الأوروبي"، وأنهما شريكان يستفيدان من التعاون فيما بينهما.

وشدد شي على أنه في ظل الوضع الدولي المعقد، يجب على الصين والاتحاد الأوروبي "تعزيز التواصل الاستراتيجي، وزيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والتمسك بموقف الشراكة".