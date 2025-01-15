وزير الخارجية العراقي يبحث مع "جوتيريش" و"يانج" العلاقات الثنائية

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ79، فليمون يانج، على هامش تسلم العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين، تناولت المباحثات، العلاقات الثنائية فضلا عن مناقشة قضايا المنطقة لاسيما التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وشدد جوتيريش - خلال اجتماعه مع "حسين" - على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والعراق في مواجهة التحديات المشتركة، مرحبا في الوقت ذاته بتسلم العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين، مؤكدا "أهمية المجموعة كشريك استراتيجي في دعم أجندة قمة المستقبل"، مشيدا، "بدورها في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الدول النامية من تحقيق التقدم في مختلف المجالات".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية - أن الوزير فؤاد حسين أشاد بجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية.

واستعرض الوزير العراقي - خلال الاجتماع - آخر التطورات في المنطقة، مشيرا إلى "شواغل" العراق في هذه المرحلة، وأكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمات الراهنة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي لقاء ثان، ناقش المسئول العراقي مع رئيس جمعية الأمم المتحدة فليمون يانج - في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد الأخير في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وشدد "حسين" - بحسب بيان الخارجية العراقية - على "موقف العراق الداعي إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف التصعيد، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وضمان تحقيق مطالبهم المشروعة".