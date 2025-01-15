بعد أنباء عن توقيفه بدمشق.. من هو الإرهابي الذي تبرأت منه أسرته في القاهرة؟

بثت أسرة الإرهابي الهارب أحمد المنصور فيديو أعلنت فيه كذب ادعاءات "المنصور" بأن السلطات المصرية أوقفت أفراد أسرته.

وأكد والده عاطف المنصور، خلال الفيديو الذي نشره، أنه بريء من تصرفات ابنه الهارب إلى سوريا، وأنه يرفض تماما الفيديوهات التحريضية التي يبثها ضد الدولة المصرية.

وكان «المنصور»، قد بث فيديوهات تحريضية ضد الدولة المصرية، وهو يجلس وسط شخصين ملثمين، ويضع أمامه مسدسًا، في إشارة إلى تكرار السيناريو السوري.

الإرهابي أحمد المنصور في نقاط:

من العاصمة السورية دمشق، بثَّ المنصور فيديو هدد فيه الدولة المصرية واضعا أمامه مسدسا، معلنا تأسيسه لحركة مسلحة تعمل على إثارة الفوضى.

عاد «المنصور» وبث فيديو من جديد، ظنا منه أنه سيعمل على تهييج الداخل المصري، بإعلانه أن السلطات المصرية أوقفت أفراد أسرته.

عاطف المنصور والد الإرهابي الهارب بث فيديو فنَّد فيه أكاذيب الابن الهارب، ونفى توقيفه من الأمن، قائلا إن للدولة المصرية فضل كبير على أبنائه، وأنها تحملت أنفقت على تعليم أحدهم حتى حصل على الماجستير من الخارج.

لفتت تقارير صحفية إلى أن الإرهابي الهارب شارك في اعتصامات جماعة الإخوان الإرهابية في ميداني رابعة العدوية (الشهيد هشام بركات حاليا) والنهضة، وبعدها فرَّ إلى سوريا.

بعد هروبه، انضم إلى تنظيم "جيش الفتح" وأصبح فيما بعد تابعا لهيئة تحرير الشام التي قاد عملياتها أحمد الشرع الشهير بالجولاني.

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات، أنباء عن اختفاء المنصور بعد فيديوهاته التي بثها، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية في سوريا قد تكون اعتقلته بعد انتقادات عدة إلى اعتبار سوريا منصة جديدة للهجوم على الدول العربية.