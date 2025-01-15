رئيس إفريقيا الوسطى يتوجه إلى روسيا بزيارة رسمية

توجه رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين آرشانج تواديرا، إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 يناير الجاري.

وأكدت السفارة الروسية لدى جمهورية إفريقيا الوسطى مغادرة الرئيس تواديرا مطار بانجي الدولي الثلاثاء.

وفي بيان عبر منصة "تلجرام"، ذكرت السفارة الروسية أن الزيارة تتضمن لقاءات مع القيادة العليا في روسيا لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون في مجالات الاقتصاد، الأمن، والمجال الإنساني.

كما وصفت السفارة هذه الزيارة بأنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبانغي".

يذكر أن الرئيس تواديرا كان قد زار روسيا آخر مرة في يوليو عام 2023، حيث حضر منتدى "روسيا – إفريقيا" الثاني في سان بطرسبورغ والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامشه.