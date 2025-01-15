ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أرمينيا تبدأ محادثاتها مع الولايات المتحدة للتعاون في المجال النووي

وزير الخارجية الأرميني
وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أن بلاده بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية للتعاون في المجال النووي.

جاءت هذه التصريحات خلال مراسم التوقيع على وثيقة إنشاء لجنة شراكة استراتيجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وأوضح ميرزويان أن المفاوضات تتعلق باتفاقية التعاون النووي المعروفة بـ"اتفاقية 123"، التي تهدف إلى وضع إطار للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأكد الوزير الأرميني أن الاتفاقية ستسهم في تطوير الصناعة النووية في بلاده، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، والأمن، وعدم الانتشار النووي.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت في أغسطس الماضي بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تزويد أرمينيا، بناء على طلبها، بالتكنولوجيا النووية المدنية الأمريكية بموجب اتفاقية "123".

وسميت الاتفاقية بـ"123"، نسبة إلى رقم المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، الذي ينص على إمكانية التعاون "مع دول أو مجموعات من الدول أو المنظمات الدفاعية الإقليمية"، فقط بموجب شروط اتفاقية يوافق عليها الرئيس ويصادق عليها البرلمان الأمريكي.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022، أبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقيات مع 48 دولة وإقليما. وإذا انضمت أرمينيا إلى الاتفاقية، فقد يمهد ذلك الطريق لتصميم وبناء محطة طاقة نووية جديدة في أرمينيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتحل محل محطة الطاقة النووية التي بنيت خلال الحقبة السوفيتية.

أرمينيا محادثات الولايات المتحدة المجال النووي وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان