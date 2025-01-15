أرمينيا تبدأ محادثاتها مع الولايات المتحدة للتعاون في المجال النووي

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أن بلاده بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية للتعاون في المجال النووي.

جاءت هذه التصريحات خلال مراسم التوقيع على وثيقة إنشاء لجنة شراكة استراتيجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وأوضح ميرزويان أن المفاوضات تتعلق باتفاقية التعاون النووي المعروفة بـ"اتفاقية 123"، التي تهدف إلى وضع إطار للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأكد الوزير الأرميني أن الاتفاقية ستسهم في تطوير الصناعة النووية في بلاده، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، والأمن، وعدم الانتشار النووي.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت في أغسطس الماضي بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تزويد أرمينيا، بناء على طلبها، بالتكنولوجيا النووية المدنية الأمريكية بموجب اتفاقية "123".

وسميت الاتفاقية بـ"123"، نسبة إلى رقم المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، الذي ينص على إمكانية التعاون "مع دول أو مجموعات من الدول أو المنظمات الدفاعية الإقليمية"، فقط بموجب شروط اتفاقية يوافق عليها الرئيس ويصادق عليها البرلمان الأمريكي.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022، أبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقيات مع 48 دولة وإقليما. وإذا انضمت أرمينيا إلى الاتفاقية، فقد يمهد ذلك الطريق لتصميم وبناء محطة طاقة نووية جديدة في أرمينيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتحل محل محطة الطاقة النووية التي بنيت خلال الحقبة السوفيتية.