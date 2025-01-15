شادن أبو العسل: مهرجان المسرح العربي يمثل فرصة حقيقية لممارسة الحرية الفنية

عقد أمس المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "ريش" من فلسطين ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، حيث سلط الضوء على فريق عمل العرض، بحضور المخرجة شادن أبو العسل، والراقصة هيا خوري وأدار الجلسة الكاتب أحمد طنيش.

استهلت المخرجة شادن أبو العسل حديثها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مشيرة إلى أن العرض هو نتاج عمل استمر لأكثر من عام منذ مايو 2023.

وأوضحت أن "ريش" تركز على كيفية تأثير السلطة بمختلف أشكالها السياسية الثقافية، والمجتمعية في تشكيل الهوية الذاتية للأفراد. حيث قالت: "نسعى من خلال العرض إلى تسليط الضوء على مفهوم الحرية الشخصية وسط منظومة قمعية، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من هذه السلطة أو يجد ثغرات فيها.

وعن اختيار عنوان عرض المسرحية أوضحت شادن أن "ريش" يعكس الهشاشة والجمال، ولكنه أيضًا رمز للقوة والقدرة على التحليق، قائلة: "الطائر يعتمد على الريش للتحليق، وعندما يفقده ينهار وهو ما يشبه شخصيتنا الإنسانية، التي تتأرجح بين القوة والانهيار في كثير من الأحيان، ويسلط العمل في مجمله الضوء على قضايا الهوية والإنسان في إطار فني مبتكر ومؤثر.

وأشارت إلى أن المهرجان يمثل فرصة حقيقية لممارسة الحرية الفنية ومواجهة التحديات من خلال عمل إبداعي يعبر عن واقع الفلسطينيين وهويتهم.

كما يركز على كيفية تأثير السلطة بمختلف أشكالها السياسية الثقافية، والمجتمعية في تشكيل الهوية الذاتية للأفراد.

من جانبها عبرت الراقصة هيا خوري عن تجربتها في العمل مع شادن، قائلة "تعلمت معها لمدة 12 عاما، وكانت دائما تمنحنا الحرية للتعبير عن أنفسنا، مما جعلنا نشعر بأننا عائلة واحدة، فهذا العمل ليس مجرد عرض بل تجربة حقيقية عشناها بكامل تفاصيلها، خاصة في ظل التحديات التي واجهناها ونواجهها كل يوم على مختلف الجوانب الحياتية".

وجاء في المؤتمر إن "ريش" ليس مجرد عرض فني بل هو تجربة إنسانية وجماعية تعكس فلسفة العمل الجماعي والحرية الإبداعية، مؤكدين أن العرض يمثل رحلة بحث مستمرة عن الهوية والذات ويجمع بين الحركة والمشاعر لتقديم رؤية جديدة عن كيفية التعبير الفني، وأضافوا أن العمل لا يعتمد على هرمية تقليدية بل يشجع كل فرد على المساهمة بأفكاره وتجربته الشخصية مما يعزز الانتماء العميق للعمل. ومن خلال هذا العرض تعلمنا أن نكسر الحواجز بين الممثلين والراقصين، وأن نتحد في تقديم عمل يعبر عن قضايا إنسانية واجتماعية مهمة. خاصة أن "ريش" يمثل مساحة للتعبير عن الحرية والإبداع، وهو انعكاس لما نعيشه وتؤمن به فنانين.

