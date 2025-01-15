بيراميدز يتحدى الإجهاد في مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز

يسعى فريق بيراميدز للزحف نحو قمة الدوري الممتاز عندما يستضيف غزل المحلة في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

يتحدى فريق بيراميدز الإجهاد والإرهاق في مواجهة غزل المحلة بعد أزمة طائرة بعثة الفريق وتأخر العودة من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا.

ويتطلع الفريق السماوي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري متسلحا بالروح المعنوية الكبيرة بعد الفوز على ساجرادا والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل يسعى فريق غزل المحلة بقيادة شوقي غريب المدير الفني المخضرم لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

كواليس أزمة طائرة بيراميدز

اضطرت بعثة نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين، وما يزال الجميع في انتظار ما ستفسر عنه الأحداث.