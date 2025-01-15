بايدن يبلغ الكونجرس إزالة كوبا من قوائم الإرهاب

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، الثلاثاء، بعزمه إزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت إدارة بايدن - حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية - إن خطوتها تهدف إلى تسهيل إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وقال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن "العشرات" من السجناء السياسيين وغيرهم ممن تعتبرهم الولايات المتحدة محتجزين ظلمًا، سيتم إطلاق سراحهم بحلول انتهاء ولاية إدارة بايدن عند ظهر يوم 20 يناير، والذي سيتم فيه تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وستخفف الولايات المتحدة - أيضًا - بعض الضغوط الاقتصادية على كوبا، فضلًا عن مذكرة أصدرها ترامب في فترته الأولى عام 2017 وشددت من خلالها موقف الولايات المتحدة تجاه كوبا.

ومن المرجح أن يتم التراجع عن خطوة الرئيس الديمقراطي خلال الأسبوع المقبل بعد أن يتولى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب منصبه، ويتولى وزير الخارجية المعين ماركو روبيو منصبه.

وروبيو، الذي فرت عائلته من كوبا في خمسينيات القرن الماضي، قبل الثورة الشيوعية التي أوصلت فيدل كاسترو إلى السلطة، من دعاة فرض العقوبات على كوبا.