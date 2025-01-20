تفصل الجيبة في ساعة.. سيدة دمياطية تحدت الجميع واقتحمت سوق العمل

"اقتحمنا سوق العمل" جملة قوية من سيدة قررت أن تدلف سوق العمل وأن تكون ذات بصمة وأن تبدأ مشروعها الخاص بها فقط عن طريق ماكينة خياطة، لتتحول من مجرد هاوية إلى مصممة ومنفذة للأزياء، لتكون أولى تصريحاتها “نحن اقتحمنا سوق العمل وسنثبت فيه جدارتنا”.

قالت ماجدة عامر سيدة من محافظة دمياط، اليوم تعلمنا مهنة الخياطة والتفصيل وأصبحنا قادرين على تنفيذ أي نوع من الأزياء وبهذا نكون قد اقتحمنا سوق العمل في دمياط.

وأكملت إنني كنت على علم ومعرفة بسيطة جدا بالخياطة وتوجهت للعمل بها من اجل اكتساب خبرات ولكي أستطيع تنفيذ انتاج أستطيع بيعه.

وأضافت قمت بالتعلم في مبادرة بيت الخياطة وبالفعل أصبحت أستطيع أن اقص جيبه للسيدات والفتيات وتفصيلها خلال ساعة فقط واستطيع تنفيذ أي موديل وأي شكل يتم طلبه مني بحسب اختيارات العميل .

في البداية كنت أقوم بتفصيل أزياء عادية ليست قوية ولا أستطيع ان أبيعها او أتداولها ولكنني اليوم أصبحت قادرة على أن انفذ التصميم المطلوب مني وأن أقوم بالاختيار وتنفيذ الموديلات.

وأكملت عامر سيدات وفتيات عائلتي كلهن أصبحن يرتدين ملابسهن من تفصيلي وتصميمي .

وقالت إنني أصبحت امرأة عاملة تستطيع أن تكسب قوت يومها بالحلال وأن أنافس كبار المحال التجارية ومحال الملابس النسائي وسأقوم قريبا بتفصيل فساتين وأزياء أخرى تناسب كل الأعمار .

وأكملت في البداية كنت أقوم بتصليح الملابس المقطوعة في منزلي وانتظرت مبادرة بيت الخياطة للتعلم منها وبالفعل انضممت لهم وأصبحت أستطيع تنفيذ موديلات .