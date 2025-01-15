قوى الأمن الفلسطيني: القصف الإسرائيلي على جنين مخطط له مسبقا لإفشال جهودنا لحفظ الأمن

الأربعاء 15/يناير/2025 - 01:01 ص

أكدت قوى الأمن الفلسطيني، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية مساء يوم الثلاثاء، مخطط له مسبقا لخلط الأوراق وإفشال كافة الجهود لحفظ الأمن.

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب في بيان: "تعقيبا على الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مخيم جنين، تؤكد المؤسسة الأمنية أنه في ظل التقدم الذي تحرزه المؤسسة الأمنية لفرض الأمن والنظام وبسط سيادة القانون ضمن إطار عملية "حماية وطن" وفي ظل المرونة التي أبدتها المؤسسة الأمنية مع المبادرة التي أطلقها المجتمع المحلي في مدينة جنين لمعالجة الأوضاع الراهنة، أقدم جيش الاحتلال على قصف مخيم جنين بالصواريخ".

وأضاف العميد أنور رجب "أن القصف أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين".

وأفاد المتحدث بأنه "تدخل سافر ومخطط له مسبقا من أجل خلط الأوراق وإفشال كافة الجهود التي تبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها، كما يعكس نوايا الاحتلال المبيتة لتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية شعبنا".

وذكر أنه وسبق وأن عبروا عن مخاوفهم الجدية من تدخل الجيش الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة لإفشال عملية "حماية وطن" وتعطيل المساعي والجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب الفلسطيني.