اليوم.. ضربة البداية للكوماندوز في بطولة كأس العالم 2025.. منتخب مصر لكرة اليد يواجه الأرجنتين ولائحة مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين

انطلقت، أمس الثلاثاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٥، التى تقام فى الفترة ما بين ١٤ يناير حتى ٢ فبراير المقبل، وتستضيفها ثلاث دول أوروبية، هي كرواتيا، والدنمارك والنرويج.

جاء منتخب مصر فى المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين،

ويخوض منتخب الفراعنة أولى مواجهاته أمام الأرجنتين اليوم الأربعاء في ضربة البداية للكوماندوز.

ويلعب الفراعنة ثلاث مباريات فى المجموعة الثامنة بكأس العالم ٢٠٢٥، على النحو التالى:

المباراة الأولى: مصر ضد الأرجنتين: اليوم الأربعاء ١٥ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية: مصر ضد البحرين: يوم الجمعة ١٧ يناير الساعة ٧:٠٠مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة: مصر ضد كرواتيا: يوم الأحد ١٩ يناير الساعة ٩:٣٠مساءً بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة مصر إلى كرواتيا، يوم الاثنين، برئاسة خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعد أن شارك منتخب مصر فى الدورة الدولية الودية التي أقيمت فى إسبانيا قبل انطلاق بطولة العالم

وفاز منتخبنا الوطنى لكرة اليد خلال الدورة على منتخب رومانيا بنتيجة٣٣ - ٣٠ وخسر أمام منتخب النرويج ٣٢ - ٢٩، كما فاز الكوماندوز على منتخب سلوفاكيا ٣٩ - ٢٤، فى آخر محطات استعدادات منتخب مصر قبل بطولة العالم.

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد القائمة النهائية للكوماندوز قبل بطولة العالم للرجال، والتى تقوم بتنظيم ثلاثى فى كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير من العام الجاري.

ومن جانبه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، وخالد ديوان نائب الرئيس، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح،عمرو العدل، محمد جمال هليل. الموافقة على لائحة المكافآت التحفيزية الخاصة بالمنتخب الوطنى للرجال، بشأن المشاركة فى بطولة العالم ٢٠٢٥فى كرواتيا والدنمارك والنرويج.

تضم القائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعبًا كالآتى:

حراس المرمى

كريم هنداوى «الزمالك»

محمد على «سبورتنج لشبونة البرتغالي»

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا «فويفودينا الصربي»

بلال إبراهيم مسعود «بيرجيشر الألماني»

ظهير أيسر

على زين «دينامو بوخارست الروماني»

أحمد هشام دودو «مونبيلييه الفرنسي»

عبد الرحمن فيصل «الأهلي»

صناع اللعب

أحمد خيرى «الأهلي»

سيف الدرع «ليموج الفرنسي»

سيف هانى فوكس «الأهلي»

ظهير أيمن

يحيى خالد «باريس سان جيرمان الفرنسي»

محسن رمضان «الأهلي»

جناح أيمن

محمد سند «نيم الفرنسي»

أكرم يسرى «الزمالك»

الدائرة

إبراهيم المصرى «الأهلي»

أحمد عادل «الأهلي»

ياسر سيف «الأهلي»

محمد طارق «الزمالك»