اليوم.. «الثقافة السينمائية» يعرض النسخة المُرممة لفيلم «المومياء»

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، النسخة المرممة من فيلم «المومياء»، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، 15 يناير الجاري، مجانا لمحبي وعشاق السينما، بمقر المركز في شارع شريف بوسط البلد.

فيلم «المومياء» إنتاج الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى عام 1975، ويرصد العمل أحداثا حقيقية وبالتحديد في عام 1871، حيث تعيش قبيلة تدعى «الحربات» في صعيد مصر، وتشتهر تلك القبيلة بالتنقيب عن الآثار الفرعونية ثم بيعها، بعد موت شيخ القبيلة يقرر أولاده التوقف عن سرقة الآثار فيتم قتل أحد الأولاد ولكن ينجح الثاني في الهرب من أجل إبلاغ الشرطة وبعثة الآثار.

«المومياء» فيلم من بطولة الفنانين: أحمد مرعي، أحمد خليل، زوزو حمدي الحكيم، عبدالعظيم عبدالحق، شفيق نور الدين، نادية لطفي ضيفة شرف، وآخرون، قصة وسيناريو وحوار وإخراج شادي عبدالسلام.

يشار إلى أن نسخة الفيلم الأصلية لفيلم المومياء تم ترميمها عام 2009 بدعم من مؤسسة World Cinema Foundation التي أسسها المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، وقد تمت عملية الترميم في معامل سينماتك بولونيا بإيطاليا.