فالنسيا يداوي جراحه في الدوري ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق فالنسيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب مضيفه أورينسي، بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب استاديو دي أو كوتو، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد شوط المباراة الثاني تسجيل ثنائية فالنسيا على أورينسي.

جاء الهدف الأول لصالح فالنسيا عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل فران كارمونا لاعب أورينسي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

فالنسيا أول المتأهلين لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وأضاف عمر صادق الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 78، ليسهم في تأهل فالنسيا إلى دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، كأول المتأهلين لهذا الدور.

ونجح فالنسيا في تفادي مفاجآت بطولة كأس ملك إسبانيا كعادة بطولات الكأس حول العالم، ليداوي جراحه في الدوري الإسباني، حيث يتذيل ترتيب الليجا الإسبانية في المركز العشرين والأخير بـ13 نقطة فقط من 19 مباراة، إذ يقترب من الهبوط للدرجة الأدنى.