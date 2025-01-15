تعرف على مكان المغطس ومكانته الدينية والتاريخية

يقع موقع "المغطس" في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرقي نهر الاردن في المملكة الاردنية ويبعد عن العاصمة عمان نحو خمسين كيلومترا وتسعة كيلومترات الى شمال البحر الميت، ومنه يمكن مشاهدة اريحا والقدس غربي نهر الاردن وجبل نيبو الى الشرق منه حتى عام 2000 كان موقع المغطس في وادي الخرار الواقع في غور الأردن مكانًا اثريًا

إلى ان كانت زيارة الحج التي قام بها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني للارض المقدسة في مارس من ذلك العام، عندما اعلن الموقع مكانًا مقدسًا لحج المسيحين بإعتبار انه المكان الذي شهد عماد السيد المسيح قبل ما يزيد عن الفي عام ومنذ ذلك التاريخ تحول موقع المغطس الى محج يأتيه الحجاج المسيحيين من كل مكان في العالم.

مما وضع الأردن على خارطة السياحة الدينية في المنطقة، خاصة وان زوار الموقع اصبحوا بالالاف لاسيما في المناسبات الدينية. حيث يزوره سنويًا ما يزيد عن 300 الف شخص ومن ابرز الشخصيات التي زارت موقع المغطس البابا بيندكتوس السادس عشر في رحلة حجه للارض المقدسة عام 2009 والرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين خلال زيارته للأردن عام 2007 والرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال زيارته للأردن عام 2009.

وفي عام 1997 قام فريق اثري متخصص من دائرة الاثار الاردنية بإجراء التحريات عن هذا الموقع الديني العالمي، بعد ان غاب الحج اليه قرونا طويلة بفعل الحروب والاقتتال وطمس معالمه بفعل العوامل الطبيعية خلال ما يزيد على الف وخمسماية عام ولكي يتم لإستيعاب الزوار والحجاج المتزايد عاما بعد عام، قد تم انشاء مطلين على نهر الاردن لاقامة الطقوس الدينية والصلوات لاتباع الديانة المسيحية وتمكينهم من التبرك بمياه نهر الاردن المقدس.