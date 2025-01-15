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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة المواد البترولية في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة المختصة، بحبس 8 أشخاص أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية في القاهرة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص – مُقيمين بنطاق محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواد البترولية بأسلوب "الكسر وتركيب المحابس على خطوط البترول" بنطاق محافظة الإسماعيلية ونقل المواد البترولية المستولى عليها بسيارات نقل مجهزة وتفريغها بمخزنين كائنين بنطاق محافظتى "الجيزة والقليوبية". 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (٣١ طن مواد بترولية "سولار "-  8 سيارات "المُستخدمة فى عمليات سرقة ونقل المواد البترولية" - ٢ كبسولة مثبتتان بخطوط المواد البترولية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى - بندقية آلية – طبنجة ) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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