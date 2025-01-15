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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة المختصة، بحبس شخصين المتهمين 75 مليون جنيه، حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (75مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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