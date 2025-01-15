وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، منتقدا سعي الولايات المتحدة لمنح عضوية دائمة في المجلس لحليفتيها اليابان وألمانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في موسكو، الثلاثاء، لاستعراض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2024، وذلك حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وأكد لافروف أن دولا مثل "الهند والبرازيل" تستحق - منذ فترة طويلة وبكل المقاييس - أن تصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أنه لابد أيضا من اتخاذ قرار مناسب بشأن العضوية الدائمة للقارة الإفريقية.

وفيما يخص "السيل التركي"، أكد لافروف أن الولايات المتحدة "تحرض" أوكرانيا على تعطيل أنبوب "السيل التركي"، المخصص لنقل الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا ودول أوروبية.

ويتألف "السيل التركي" من أنبوبين لضخ الغاز من روسيا عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا وأوروبا، الأول مخصص للعملاء في تركيا والثاني لدول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وتبلغ طاقته التصميمية 31.5 مليار متر مكعب سنويا، تم تشغيل المسار في يناير 2020، ويعد "السيل التركي" المسار الوحيد لنقل الغاز الروسي الذي يتمتع بسعر منافس إلى أوروبا بعد تخريب "السيل الشمالي" وتوقف الإمدادات عبر أوكرانيا.

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال لافروف "إذا كان ترامب عند توليه منصبه يعتزم جعل أمريكا أعظم، فيجب علينا أن نراقب بعناية الأساليب التي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف.