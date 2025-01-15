محمد عبد المنعم يشارك في تأهل نيس لدور الـ16 بكأس فرنسا

حقق فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مضيفه باستيا بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أرماند سيزاري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس أمام باستيا، ولعب المباراة كاملة، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام ريمس في الدوري الفرنسي.

مشاركة محمد عبد المنعم في فوز نيس على باستيا

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 عن طريق محمد علي شو، الذي قاد نيس إلى الدور التالي من بطولة كأس فرنسا.

وشهدت المباراة أيضًا إضاعة ركلة جزاء حاسمة لفريق باستيا في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب أمين بوطرة.

شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 8 مباريات بالدوري الفرنسي، وذلك من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في مسابقة «ليج 1».

بهذا الفوز، أسهم محمد عبد المنعم في تأهل نيس إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا، وذلك على حساب باستيا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.