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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المدير الفني لطائرة الزمالك: نسعى لإحراز البطولة العربية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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أكد البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الأبيض يتطلع لحصد لقب البطولة العربية التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وقال المدير الفني البرازيلي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "البطولة العربية تضم فرق قوية، والمنافسة على اللقب ستكون شرسة للغاية".

وأضاف: "الزمالك يتواجد في مجموعة قوية، وعلينا أن نكافح ونقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل للأدوار النهائية، والتتويج باللقب".

وأكمل: "في هذه البطولات يجب أن نهتم بتقديم أداء قوي، إلى جانب حصد النقاط للوصول إلى اللقاء النهائي".

واختتم: "علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، لأنها الطريقة الوحيدة لعبور دور المجموعات والوصول للأدوار الإقصائية المؤهلة لنهائي البطولة".

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