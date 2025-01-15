العقدة مستمرة مع محمد صلاح.. ليفربول يتعثر أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

تعثر فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام مضيفه نوتنجهام فورست بالتعادل معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 1-1.

مباراة ليفربول ضد نوتنجهام

اعتمد نوتنجهام على الالتزام الدفاعي طوال دقائق الشوط الأول من المباراة، كما اعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة.

نجح توتنجهام في هز شباك رفاق صلاح عن طريق المهاجم كريس وود، الذي سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثامنة بهجمة مرتدة، بدأها أنتوني إيلانجا ومنح الكرة لـ وودفي منطقة الجزاء، ليسددها بيساره في شباك الحارس أليسون بيكر.

وبعد ذلك، لم تفلح محاولات لاعبي ليفربول في اختراق حصون أصحاب الأرض، إذ سدد لاعبو الريدز أكثر من كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن هذه التسديدات كانت بعيدة عن محيط المرمى.

وفي الشوط الثاني، استحوذ ليفربول على الكرة وسيطر على مجريات اللعب، وكان تهديد صلاح الأول على مرمى نوتنجهام في الدقيقة 59، وذلك بتسديدة قوية بقدمه اليسرى مرت الكرة بجانب القائم الأيسر لأصحاب الأرض.

وجاء التعادل بفضل تبديلات المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي دفع بالثنائي دييجو جوتا وكوستاس تسيميكاس، ليصنع الأخير هدف التعادل للأول بركلة ركنية على رأس جوتا، التي أدركت التعادل في الدقيقة 66.

عقدة ملعب نوتنجهام مع محمد صلاح

واصل محمد صلاح تهديده لمرمى المنافس، لكن أنقذ مدافع نوتنجهام تسديدته من خط المرمى، كما تصدى الحارس لتسديدة أخرى، ليفشل الفرعون المصري في هز شباك نوتنجهام مجددًا على ملعب سيتي جراوند، لتستمر العقدة معه حيث أحرز صلاح خلال مشاركته أمام نوتنجهام، هدفين من ضمن 3 مباريات، وكانت جميع الأهداف في ملعب أنفيلد معقل الريدز.

بذلك، سجل محمد صلاح 18 هدفًا خلال مشاركته في 20 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل مباراة الليلة، كما صنع 13 آخرين.

بتلك النتيجة، وصل رصيد ليفربول إلى 47 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ارتقى نوتنجهام إلى وصافة الترتيب مؤقتًا بـ41 نقطة.