وست هام يونايتد يتفوق على فولهام في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2

حقق فريق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا ومثيرًا على فولهام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ وست هام المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل كارلوس سولير في الدقيقة 31و أضاف توماس سوتشيك الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد تمريرة مميزة من آرون وان بيساكا، لينهي الشوط الأول بتقدم وست هام 2-0.

في الشوط الثاني، تمكن أليكس إيوبي من تقليص الفارق لفولهام في الدقيقة 51 بصناعة من أنتوني روبنسون.

رد وست هام سريعًا عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 67 بعد تمريرة حاسمة من داني إنجز، لتصبح النتيجة 3-1.

أعاد أليكس إيوبي الأمل لفولهام بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، مرة أخرى بصناعة من أنتوني روبنسون، لكن الفريق فشل في إدراك التعادل.

مباراة مثيرة

بهذا الفوز، عزز وست هام موقعه في جدول الترتيب، بينما قدم فولهام أداءً قويًا لكنه لم يكن كافيًا للخروج بنتيجة إيجابية.