محافظ مطروح يوجه بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث الطريق الساحلي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الثلاثاء، تقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح، عند كوبري فوكة، والذ أسفر عن مصرع ٧ عمال وإصابة ٥ آخرين.

ومن جانبه أوضح مدير مرفق إسعاف مطروح، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال تم التحرك على الفور والدفع بـ ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى وهى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم على الفور رفع حالة التأهب بمستشفى رأس الحكمة المركزي؛ لاستقبال حالات المصابين مع الاطمئنان على أرصدة الدم وغيرها من المستلزمات الطبية العاجلة لإجراء العمليات الجراحية والإشاعات وغيرها ونقل حالة منهم إلى مستشفى الحمام على جهاز تنفس صناعي، مع متابعة الدكتور شريف الشناوى مدير المستشفيات وطوارئ وتواجد الأطقم الطبية والتمريض وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة لعدد ٥ حالات إصابة، وتم نقل ثلاثة منهم إلى العناية المركزة، ونقل ٧ حالات وفاة إلى الثلاجة.

محافظ مطروح يتوجه بخالص العزاء لأسر المتوفين

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص العزاء لأسر جميع المتوفين موجها بسرعة إنهاء الإجراءات بتسليمهم إلى ذويهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كان 7 عمال قد لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بفوكه على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة المركزي، والتحفظ على الجثث بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

مستشفى رأس الحكمة تستقبل 7 جثامين

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، 7 جثث هامدة باسم رمضان أشرف رزق، ومحمد أشرف رزق، ورجب أشرف رزق، وعبده هاني الجبرسي، وجميعهم مقيمين محافظة أسيوط وسعد رمضان زيدان مقيم بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى جثتين مجهولتين الهوية، وتم التحفظ عليهم بثلاجة ذات المستشفى.

كما استقبل المستشفى 5 مصابين في نفس الحادث، وهم: محمود عبد الله محمد 37 سنة مقيم الشرقية، يعاني من كسور في الضلوع، وياسر ضيفي محمد 30 سنة مقيم بالشرقية؛ يعاني من نزيف بالمخ، ومحمد علاء أشرف 11 سنة مقيم أسيوط، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد منصور صادق 29 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من سحجات وكدمات، وأشرف محمد 40 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من نزيف بالمخ.