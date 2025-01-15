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الأربعاء 15 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أبرزها «البلابيصا – البلامبيصا».. تعرف على الموروثات القبطية

ارشيف
ارشيف
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البلابيصا أو البلامبيصا، والتي يُطلق عليها أيضًا “فانوس الأقباط” أو “قنديل الغطاس”، هي تقليد قبطي يعود إلى الكلمة اليونانية “لامباس” التي تعني “مصباح”.

تعد البلابيصا واحدة من وسائل الاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وهي رمز تقليدي يرتبط بالعيد. كان الأقباط في الماضي يصنعونها من البرتقال ويزينونها بالصلبان، ثم يضعون بداخلها الشموع ويعلقونها في المنازل. كما كان الأطفال يلهون بها في أجواء مليئة بفرحة العيد.
 

أما أصل كلمة “بلابيصا” فهي هيروغليفية تعني “الشموع”. وكانت تستخدم قبل أن تصل الكهرباء إلى المنازل، مما جعل هذه التقاليد تفقد بعضًا من متعتها. ورغم ذلك، لا يزال يتم صنعها حتى اليوم نظرًا لبساطتها وسهولتها.


 

بلابيصا - أول غطاس في العالم - أعياد الكريسماس