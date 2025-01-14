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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتالانتا ويوفنتوس يتعادلان بهدف لمثله في مباراة متكافئة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مواجهة أتالانتا ويوفنتوس بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة متكافئة شهدت أداءً حذرًا من الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

مباراة متكافئة 

انتهى الشوط الأول بدون أهداف ولم يشهد أي أحداث مهمة، حيث سيطر الحذر التكتيكي من الجانبين.

في الشوط الثاني، افتتح بيير كالولو التسجيل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 54، بعد تمريرة رائعة من وستون مكيني.

رد أتالانتا في الدقيقة 78 بهدف التعادل عن طريق ريتيجوي، الذي استغل تمريرة حاسمة من راوول بيلانوفا.

بهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة، ليواصل أتالانتا ويوفنتوس المنافسة في جدول الترتيب، في حين عجز كل منهما عن تحقيق الفوز في مباراة شهدت تكافؤًا كبيرًا بينهما.

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