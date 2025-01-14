باير ليفركوزن يتخطى عقبة ماينز ويواصل مطاردة صدارة الدوري الألماني

تخطى فريق باير ليفركوزن عقبة نظيره ماينز بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب باري أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد استحواذ من باير ليفركوزن على الكرة، وسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة باير ليفركوزن ضد ماينز

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أليخاندرو جريمالدو في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، وذلك في الدقيقة 48 من ركلة حرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء.

استمرت كتيبة المدرب تشابي ألونسو في الضغط على مرمى ماينز لتسجيل الهدف الثاني، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز باير ليفركوزن بنتيجة 1-0.

بهذا الفوز، واصل باير ليفركوزن مطاردة بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني، ليضيق الخناق عليه بفارق نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 38 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف بايرن ميونخ المتصدر بفارق نقطة وحيدة وله مباراة غدًا أمام هوفنهايم في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد ماينز عند 28 نقطة في المركز الخامس.