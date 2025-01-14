تشيلسي يفوز بنقطة التعادل فى الـ +90 أمام بورنموث

انتهت مباراة تشيلسي أمام بورنموث بالتعادل الإيجابي 2-2، في لقاء شهد العديد من اللحظات المثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ تشيلسي المباراة بقوة، حيث افتتح كول بالمر التسجيل في الدقيقة 13 بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس جاكسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز 1-0.

في الشوط الثاني، عاد بورنموث سريعًا عن طريق جاستن كلويفرت الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 50 وواصل بورنموث الضغط وتمكن من التقدم في الدقيقة 68 عن طريق أنطوان سيمنيو، بصناعة من ريان كريستي.

تعادل الوقت القاتل

وفي الوقت القاتل، أنقذ ريس جيمس تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة 90+5 ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

بهذا التعادل، يواصل تشيلسي إظهار أداء غير مستقر في الدوري، بينما قدم بورنموث مباراة قوية وأثبت قدرته على المنافسة أمام الفرق الكبيرة.