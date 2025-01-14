مانشستر سيتي يسقط في فخ برينتفورد بالدوري الإنجليزي

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ مضيفه برينتفورد، بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جتيش كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي مانشستر سيتي وبرينتفورد لهز الشباك.

مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

وفي الشوط الثاني، قص فيل فودين شريط أهداف المباراة في الدقيقة 66 بتمريرة من البلجيكي كيفين دي بروين.

وأضاف فودين الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يقلص ويسا يوان الفارق لصالح برينتفورد في الدقيقة 82، ثم خطف كريستيان نورجارد هدف التعادل في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90+2.

وبذلك، عاد السيتي إلى نزيف النقاط مجددًا في الدوري الإنجليزي، بعد فترة من النتائج السلبية حققها الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد برينتفورد إلى 28 نقطة ارتقى بها إلى المركز العاشر.