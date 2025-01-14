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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في ليلة تألق عمر مرموش ..آينتراخت فرانكفورت يهزم فرايبورج برباعية

تألق عمر مرموش
تألق عمر مرموش
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حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا كبيرًا على نظيره فرايبورج بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح ريتسو دوان التسجيل لفرايبورج في الدقيقة 37، وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن فرانكفورت من تعديل النتيجة عن طريق روبين كوخ في الدقيقة 43، بصناعة مميزة من النجم المصري عمر مرموش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ليلة تألق مرموش 

في الشوط الثاني، أظهر عمر مرموش تألقه بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 65، ليمنح فريقه التقدم وأضاف هوجو إكيتيكي الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 71 واختتم نامدي كولينز مهرجان الأهداف في الدقيقة 81، بعد صناعة ثانية من عمر مرموش، ليؤكد تفوق فرانكفورت.

بهذا الفوز، يواصل آينتراخت فرانكفورت تقديم مستويات رائعة في الدوري، بينما يثبت عمر مرموش أنه أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم بأدائه الهجومي الحاسم.

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