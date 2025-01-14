مصطفى بكري: أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور

أفاد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أن ثمة تقارير تتحدث عن اعتقال الإرهابي أحمد المنصور، مشيرًا إلى أن هذا المصير ينتظر كل من يخون وطنه.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، قال بكري مساء الثلاثاء، إن هناك حديثًا عن إمكانية تسليم أحمد المنصور إلى السلطات المصرية لمحاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.

وأضاف بكري أن غياب المنصور منذ يوم الاثنين أثار علامات استفهام كبيرة، مؤكدًا أنه سواء صحت هذه الأنباء أم لا، فإن العاقبة الطبيعية لكل من يتآمر على بلاده هي المواجهة مع العدالة.

وختم قائلًا إن مصر ستظل قوية وصامدة أمام أي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها.