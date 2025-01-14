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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يتصدر المشهد في البوندسليجا بأرقام استثنائية

عمر مرموش
عمر مرموش
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يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه اللافت في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث أصبح أحد أبرز نجوم البوندسليجا بفضل مساهماته الهجومية المميزة، متصدرًا عدة قوائم رئيسية.

عمر مرموش يهمين على الدوري الالماني 

الأكثر مساهمة بالأهداف: يتربع مرموش على قمة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 24 هدفًا، ليصبح النجم الأبرز في الدوري.

الأكثر تسجيلًا: يحتل مرموش المركز الأول كأفضل هداف هذا الموسم بالمناصفة مع هارى كين  برصيد 15 هدفًا، مؤكدًا قوته الهجومية أمام المرمى.

الأكثر صناعة: برصيد 9 تمريرات حاسمة، يتصدر مرموش قائمة صناع الأهداف، ليؤكد تأثيره الكبير في خلق الفرص لزملائه.

هذا الأداء الرائع من النجم المصري يبرز تطوره الكبير ويجعل منه لاعبًا لا غنى عنه في صفوف فريقه آينتراخت فرانكفورت، ومصدر فخر للجماهير المصرية التي تتابع تألقه في واحدة من أقوى الدوريات الأوروبية.

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