ضبط المتهم بقتل طليق شقيقته بسلاح ناري بشبرا الخيمة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل طليق شقيقته بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بمنطقة أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق ناري بالقدم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن الجثة للمدعو "فوده م ا" 44 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة أم بيومي، دائرة القسم، مصاب بطلق ناري بالقدم الأيمن وتوفي عقب وصوله المستشفى، وتم إنعاش القلب وعمل الاسعافات الأولية ولكن لم يستجب.

ودلت التحريات أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شقيق طليقة المجني عليه، ويدعى "سيد أ ا" 20 سنة عاطل ومقيم شارع المهدي الصادق عوض بشبرا الخيمه أول، وذلك أثر خلافات بينهما بقيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق طليقته وقام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية إصابة المجني عليه بطلقة بالقدم، وسقط جثه هامدة.



عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفى الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسيني والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بإرتكاب تلك الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي