ليلة سقوط المنتخبات العربية في مونديال اليد.. هزيمة تونس وقطر والكويت والجزائر

انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات كاس العالم لكرة اليد 2025 التي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج، من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

أقيمت اليوم اربع مباريات حيث تلقى المنتخب التونسي هزيمة من نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة “32-25“ في أولى مباريات بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج .

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب إيطاليا على نظيره تونس بنتيجة “17-11“ ليواصل تقدمه في الشوط الثاني.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثانية بجانب كل من: “الدنمارك، إيطاليا، والجزائر“.

وخسر منتخب الجزائر أمام الدنمارك بنتيجة ثقيلة 47/22

كما خسر منتخب قطر من نظيره فرنسا بنتيجة “37-19“ في أولى مباريات البطولة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة “18-10“.

بينما يتواجد منتخب قطر في المجموعة الثالثة بجوار كل من: “فرنسا، النمسا، والكويت“.

وخسر منتخب الكويت من النمسا بنتيجة 37/26

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة العالم مساء غدٍ الأربعاء عندما يواجه نظيره الأرجنتين في تمام الساعة السابعة.

ويحمل منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد في آخر ثلاث نسخ، 2019 و 2021 و 2023 على الترتيب.