اقرأ غدا في "البوابة".. تفاصيل اتفاق الهدنة.. رعاية مصرية قطرية.. وجلسات بحضور مبعوثي واشنطن وترامب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 15 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة للخدمات المصرفية الرقمية

حان الوقت لفصل جديد.. نواف سلام يدعو إلى انسحاب إسرائيل من كل أراضي لبنان

وزير الخارجية السوري في تركيا اليوم

تفاصيل اتفاق الهدنة.. رعاية مصرية قطرية.. وجلسات بحضور مبعوثي واشنطن وترامب

11 مستوطنًا إسرائيليًا أصيبوا نتيجة صاروخ أطلق من اليمن

قبل تنصيب ترامب.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى

بوركينا فاسو: ماكرون "أهان كل الأفارقة"

الصين تدرس استحواذ “ماسك” على أنشطة TikTok في أمريكا