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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يواصل التألق بتسجيل وصناعة هدف أمام فرايبورج

عمر مرموش
عمر مرموش
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قدم النجم المصري عمر مرموش أداء مميز خلال مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج، حيث نجح في تسجيل هدف رائع وصناعة آخر، ليكون أحد أبرز نجوم اللقاء حتى الآن.

افتتح عمر مرموش مساهاماته بصناعة هدف التعادل لفرانكفورت الذى احرزه  روبن كوخ فى الدقيقة 43  

ولم يكتف بذلك، بل سجل هدف منذ قليل وهو هدف التقدم لفريقه  فى الدقيقة 65 من مهاراه عالية 

 

 ومع الأداء المميز الذي يقدمه مرموش، ينتظر الجميع انتهاء اللقاء لمعرفة ما إذا كان سيضيف المزيد إلى سجله الحافل. 

أداء اللاعب المصري يلفت الأنظار ويؤكد قيمته كعنصر أساسي في تشكيلة فرانكفورت.

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