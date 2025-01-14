فيديو.. نوتنجهام يتفوق على ليفربول في الشوط الأول بمشاركة محمد صلاح

تأخر فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد مضيفه نوتنجهام فورست بهدف للا شيء، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

مباراة نوتنجهام ضد ليفربول

تفوق نوتنجهام على ليفربول في الشوط الأول، حيث اعتمد على الالتزام الدفاعي طوال دقائق النصف الأول من اللقاء، كما اعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة.

نجح توتنجهام في هز شباك رفاق صلاح عن طريق المهاجم كريس وود، الذي سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثامنة بهجمة مرتدة، بدأها أنتوني إيلانجا ومنح الكرة لـ وودفي منطقة الجزاء، ليسددها بيساره في شباك الحارس أليسون بيكر.

وبعد ذلك، لم تفلح محاولات لاعبي ليفربول في اختراق حصون أصحاب الأرض، إذ سدد لاعبو الريدز أكثر من كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن هذه التسديدات كانت بعيدة عن محيط المرمى.

سجل محمد صلاح 18 هدفًا خلال مشاركته في 19 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل مباراة الليلة، كما صنع 13 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام في المركز الثالث وفي رصيده 40 نقطة.