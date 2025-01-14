كهنة رعايا الفرنسيسكان في إدلب: تسليم أراضي قرى القنية واليعقوبية والجديدة

أصدر كهنة رعايا الفرنسيسكان في محافظة إدلب بيان رسمي بما يخص تسليم الأراضي في قرى القنية و اليعقوبية و الجديدة وجاء نص البيان كالآتي.



نحن كهنة رعايا الفرنسيسكان في محافظة إدلب، نعلم أصحاب الأراضي في قرى القنية واليعقوبية والجديدة أنه سيتم تسليم الأراضي وفق الألية التالية:

أولاً: الأراضى التى تحت إدارة "الأحرار" وتسليم الأراضي للمتواجدين في سوريا عن طريق تقديم بيان القيد العقاري أو وثيقة قانونية تدل على ملكية الأرض ضرورة وجود صاحب الأرض والهوية الشخصية حين التسليم. مكان التسليم دير اليعقوبية. سيتم تحديد الوقت مسبقا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.

وتسليم أراضي المغتربين عن طريق الوكالة وتتضمن فيديو يظهر فيه صاحب الأرض معرّفا باسمه مع هويته بشكل واضح جدا ويذكر اسم الوكيل من أبناء القرى المذكورة ووجود شاهدين عيان يعرفان صاحب الأرض والوكيل (صفة الشهود: رجلين أو رجل وامراتين). طبعا مع وجود بيان القيد العقاري أو وثيقة بديلة تدل على الملكية. ضرورة وجود الهوية الشخصية للوكيل والشهود حين التسليم. مكان التسليم دير اليعقوبية. سيتم تحديد الوقت مسبقاً خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. الرجاء ارسال فيديو التوكيل للوكيل وللممثل عن القرية.

و الكنيسة الممثلة بالرهبان الفرنسيسكان حصراً هم الجهة الرسمة كصلة الوصل بين إدارة الأحرار وأصحاب الأراضي. لمتابعة الأسماء والفيديوهات والوثائق الرجاء التواصل مع ممثلي القرى:

حنا شيخ حنا في قرية القنية / يوسف كبود في قرية اليعقوبية / منير حداد في قرية الجديدة.

ثانياً: الأراضي التي تحت إدارة "الهيئة"

وخلال هذا الأسبوع والذي يليه، ابراز ما يثبت مليكة الأرض العقارية: سند تمليك، قرار حكم قضائي، عقد بيع قطعي، بيان قيد عقاري، مخطط مساحي. وبعد تأمين الوثيقة، مراجعة "مؤسسة اكتفاء" (على طريق إدلب سرمدا

وبعد مفرق كفرية ب ٥٠٠ متر وتقديم الطلب لديها حتى يتم تسليم الأرض عن طريق مكتب الزراعة وفق القوائم المرسلة. هذا القرار جار حتى بيان غيره. وهذا ينطبق حاليا على أصحاب الأراضي المتواجدين في سوريا شخصياً. بينما ستعلمكم لاحقاً ما يستجد في خصوص الوكالات للمغتربين.

وبالنسبة للبيوت، عدم تجديد العقود للسنة الجديدة، حتى يتمنى لنا المطالبة بها أصولاً، وضمان عودة أمنة ومريحة لأصحابها. وعلى أصحاب البيوت أو وكلانها القدوم للقرية والمطالبة شخصياً بإخلانه مع احترام خصوصية المستاجر وحالته الإنسانية خلال فصل الشتاء ونهاية الفصل الدراسي.