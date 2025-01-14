أمانة المتابعة بـ"مستقبل وطن" تناقش اختصاصاتها ومهام عملها للفترة المقبلة

عقدت أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد الجندي اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها، لاستكمال مناقشة خطة عملها وتوزيع الاختصاصات وتحديد المهام، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب أحمد الجندي، مهام الأمانة، واختصاصات أعضاءها، متناولا تقسيم أعضاء هيئة مكتب الأمانة لمجموعات عمل، تختص كل منها بمهام واختصاصات محددة، وتوزيع وتقسيم المحافظات ومتابعاتها.

وتم خلال الاجتماع، عرض فيديو توضيحي لمهام واختصاصات الأمانة، وكيفية تنفيذ المهام، وفقا لرؤية عمل الأمانة، لتعزيز دور حزب مستقبل وطن، كما قدم الفيديو شرحاً لكيفية قياس الرأي العام وتحليل العلومات، وإعداد الدراسات وحصر القيادات، وقياس الانتشار والتأثير، وإدارة الأزمات.

وفي نهاية الاجتماع، جدد كافة الحضور، دعمهم وتأييدهم لقيادات الحزب، متعهدين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

كما تم فتح نقاشاً موسعاً تناول توزيع الاختصاصات ومهام الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، والاستماع لمقترحات وأفكار الأعضاء، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات خلال الفترة الماضية، والتجهيز للفاعليات المقرر تنظيمها في الفترة القادمة.