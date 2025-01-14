غارات إسرائيلية تستهدف مخيم جنين في الضفة الغربية

ذكرت تقارير إعلامية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية.

وفي تطور سابق، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة غرب جنين، حيث شهدت المنطقة اشتباكات مع عدد من الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق السكان، ما أدى إلى مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات أو عمليات اعتقال.

وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء بلدتي "كفر اللبد" و"عنبتا" شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الآليات العسكرية تمركزت في مناطق رئيسية، حيث أوقفت المركبات وحققت ميدانيًا مع ركابها. وشهدت الشوارع الرئيسية انتشارًا مكثفًا للقوات، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

بالتزامن مع ذلك، استمرت الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استهدفت المنازل والمناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وتواصلت الجهود لإجلاء المصابين وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة القصف المستمر.