مصرع 7 عمال وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح.. صور

لقي 7 عمال مصرعهم وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بفوكه على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة المركزي، والتحفظ على الجثث بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، 7 جثث هامدة باسم رمضان أشرف رزق، ومحمد أشرف رزق، ورجب أشرف رزق، وعبده هاني الجبرسي، وجميعهم مقيمين محافظة أسيوط وسعد رمضان زيدان مقيم بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى جثتين مجهولتين الهوية، وتم التحفظ عليهم بثلاجة ذات المستشفى.

كما استقبل المستشفى 5 مصابين في نفس الحادث، وهم: محمود عبد الله محمد 37 سنة مقيم الشرقية، يعاني من كسور في الضلوع، وياسر ضيفي محمد 30 سنة مقيم بالشرقية؛ يعاني من نزيف بالمخ، ومحمد علاء أشرف 11 سنة مقيم أسيوط، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد منصور صادق 29 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من سحجات وكدمات، وأشرف محمد 40 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من نزيف بالمخ.

مصرع 7 عمال وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح

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