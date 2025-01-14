الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتين شرق طولكرم بالضفة.. وضحايا بقصف على مدينة غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الثلاثاء/، بلدتي "كفر اللبد" و"عنبتا"، شرق طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.. فيما واصل الاحتلال قصفه الجوي على مدينة غزة، الذي طال منازل عدد من الفلسطنيين وأدى لسقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت كفر اللبد من جهة قرية شوفة المجاورة، وتمركزت على طول الشارع الواصل لبلدة عنبتا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك عنبتا وجابت مختلف شوارعها وأحياءها، واعترضت حركة المركبات على الشارع الرئيسي، وأوقفت إحداها وحققت ميدانيا مع ركابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق ذي صلة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما قصف الاحتلال منزلا فلسطينيا قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وآخر في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أسفر عن عدد من الإصابات، لم يتم إحصاؤهم بعد.