"عبد المطلب" يشهد حفل ختام الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، حفل ختام الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي تم خلالها إعلان جوائز دورة الفنان نور الشريف.

محافظ الأقصر

وقال محافظ الأقصر، في كلمته: مرحبا بكم جميعا في مدينة الأقصر، واعتذر عن عدم حضوري لحفل الافتتاح لظروف طارئة، وأعبر لكم عن سعادتي بوجود هذا الحشد الإفريقي الكبير من زوار مدينة الأقصر، ثم توجه بالشكر إلى السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست، وعزة الحسيني مدير المهرجان.

وأكد المحافظ، على أهمية السينما وما تصنعه الفنون في الشعوب، مجددا الترحيب بالضيوف في مدينة الفن، مدينة الشمس، ومضيفا: الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة قادرة علي تنمية العلاقات والصداقات بين جميع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه وإن كنا ابتعدنا قليلا في السابق عن الموضوع الإفريقي، إلا اننا في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" نحرص علي إعادة هذا الترابط الهام وتعميق اواصر التعاون بين الدول الإفريقية، ونتمنى في العام القادم حضور كل دول افريقيا لتشرفينا في الدورة القادمة.

وعقب ذلك شارك المحافظ، في توزيع الجوائز والتكريمات ومنحها للفائزين مع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بالإضافة إلي أعضاء لجان التحكيم ورعاة الجوائز، وقدم مراسم توزيع الجوائز الفنانة المصرية ياسمين الهواري، والمذيعة السودانية تسنيم رابح.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يعلن جوائز دورته الرابعة عشرة

وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته الرابعة عشرة، دورة الفنان نور الشريف بحضور محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الذي شارك في توزيع الجوائز ومنحها للفائزين مع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، وقدم مراسم توزيع الجوائز الفنانة المصرية ياسمين الهواري، والمذيعة السودانية تسنيم رابح .

وفي كلمته أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الأفلام الإفريقية في القارة السمراء، المبادرة تدعو إلى تخصيص شاشة سينمائية في كل دولة إفريقية لعرض الأفلام الإفريقية فقط.

شارك في دورة هذا العام 35 دولة أفريقية، وتنافس 65 فيلما في مختلف المسابقات، وبدأ المهرجان بتقدم لجنة تحكيم وجوائز مسابقة مشروعات الفيلم التسجيلى الطويل والتى تقدم جوائز مالية ولوجيستية لدعم الفيلم التسجيلى، وتبلغ قيمتها ( 850) ألف جنيه، فقد زادت الشراكات وتجددت هذا العام مع الكثير من المؤسسات التي تدعم المشروعات التسجيلية الطويلة في مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج.

وجاءت جوائز المشاريع الفائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية كالتالي : فاز بالجائزة الأولى والتي تبلغ 6000 دولار فيلم جذور الذاكرة، للمخرجة مي الحسامي، والجائزة الثانية ذهبت إلى فيلم ذكريات أمنة لسلمى سعد حلمي أمين وبلغت قيمتها 4000 دولار، أما فيلم "بنات الجزيرة الخضراء" لروجينا طارق كمال الدين حصل على الجائزة الثالثة بقيمة "4000 دولار".

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ختام مهرجان السينما (7)

ختام مهرجان السينما (8)

ختام مهرجان السينما (9)

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ختام مهرجان السينما (21)

ختام مهرجان السينما (22)

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