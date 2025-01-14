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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة الإسكندرية تحذر سائقي السيارات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية غدًا

شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة طقس الإسكندرية صباحًا
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أطلقت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تحذيرات لسائقي السيارات أثناء ساعات صباح الغد الأربعاء، وذلك بسبب تكوين ظاهرة الشبورة المائية، والتي قد تحجب الرؤية بشكل كامل عن الطرق السريعة والرئيسية داخل المحافظة.

وجاء ذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية، التي  تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، واتباع إرشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية.

وأهمها القيادة بهدوء تام، وعدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.، التاكد من إضاءة كشافات الشبورة المائية، زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، استعمال مساحات الزجاج باستمرار، فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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