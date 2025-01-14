اجتماع في سول لمناقشة خطط توقيف "يون".. وجهاز الأمن الرئاسي يعتبرها محاولات "غير قانونية"

اجتمع محققون من مكتب التحقيق الوطني وفرق من الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم /الثلاثاء/؛ لمناقشة خطط توقيف الرئيس المعزول "يون سيوك يول"، بسبب أزمة فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الاجتماع - الذي استمر ساعتين - ناقش التدابير اللازمة لـ "دخول مقر الإقامة الرئاسي في وسط العاصمة سول، المحصن بالأسلاك الشائكة والحواجز والحافلات".

ورجحت الوكالة - بحسب مصادرها - أن تبدأ عملية التوقيف خلال ساعات (محددة الساعة الخامسة من صباح /الأربعاء/ بتوقيت سول)، مشيرة إلى أن التوقيت قد يتغير بالنظر إلى حجم المحاولة، التي من المتوقع أن يشارك فيها نحو ألف محقق من الشرطة.

وبحسب الوكالة؛ فشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف في 3 يناير، بعد أن دخل المحققون في مواجهة استمرت ساعات مع أفراد أمن "يون"، الذين منعوهم من دخول مقر إقامته.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، أصدر جهاز الأمن الرئاسي بيانا أشار خلاله، إلى "إمكانية منع" المحاولة الثانية المحتملة لتوقيف "يون سيوك يول"، مؤكدا أن ما أسماه "الدخول القسري" إلى مقر إقامة يون؛ "غير قانوني"، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع ذلك بما يتماشى مع بروتوكولاته الأمنية.