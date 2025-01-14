رئيس الإمارات يطالب أعضاء "تنفيذي أبوظبي" خلال أدائهم "اليمين" بتعزيز "القيم المؤسسية"

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على التميز والابتكار والمرونة والعمل المستمر لدفع عجلة النمو والتقدم في الإمارة لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والارتقاء بالأداء الحكومي للوصول إلى أهدافنا الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي.

جاء ذلك أدى اليمين القانونية أمام رئيس الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، أعضاء المجلس الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، موجهًا إياهم إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية لترسيخ مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وبما يلبي تطلعات أفراد المجتمع في خلق بيئة نموذجية للحياة والإقامة والاستثمار في أبوظبي وبما يواكب طموحات المستقبل.